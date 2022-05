Napoli in ritiro a Castel di Sangro, Marsilio “Abruzzo ringrazia”

“Grazie per aver scelto ancora l’Abruzzo come sede del ritiro del Napoli Calcio. Siamo molto felici e soddisfatti per questa partnership sperando che sia l’anno buono per vedere tantissimi tifosi azzurri non condizionati dalle limitazioni della pandemia. Ci sarà grande aggregazione con un corredo di feste ed eventi anche promozionali per la nostra terra” dice il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

tvi/gtr