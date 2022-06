Parco del Morbasco in festa, oggi pomeriggio 1 giugno e fino alle 23, per l’avvio del cantiere che porterà alla realizzazione del Centro Riabilitativo Occhi azzurri CR2 Sinapsi, un’iniziativa della onlus Occhi Azzurri che ha coagulato attorno a sé un vasto numero di sostenitori, molti dei quali oggi si sono prestati ad intrattenere e divertire il pubblico. Giochi, musica, tornei sportivi, grazie all’entusiasmo dei volontari della Compagnia delle Griglie, del Regno del Luppolo e con Andrea Marchesi di Radio DeeJay a condurre le danze. E’ stato anche piantato un ciliegio a suggellare l’inizio dei lavori, in un contesto già caratterizzato da recenti piantumazioni di alberi da frutto.

Il tutto per sostenere un progetto concepito un paio di anni fa e che oggi si avvia concretamente, con l’obiettivo duplice di creare una struttura ricettiva per una parte di popolazione fragile del territorio, soggetti con disabilità cognitiva e ritardo psicomotorio, rispondendo al tempo stesso alle necessità di persone che devono sottoporsi a terapie riabilitative nell’ambito neurologico.

Il progetto, che prevede una costruzione a basso impatto ambientale con tecnologie innovative in quanto a riduzione dei consumi energetici, si avvale anche di un contributo ottenuto da Fondazione Comunitaria.

Occhi Azzurri Onlus è un’associazione fondata nel 2015 da Silvia e Filippo Ruvioli, nata dall’esigenza di una famiglia di affrontare una patologia genetica rara di cui è affetto Orlando, uno dei figli. Sin da subito è stata una fucina di idee e progetti dando vita in pochi anni ad una serie di attività che spaziano dalla ricerca scientifica ad un centro estivo per bambini con disabilità nel neurosviluppo, una sede nel cuore della città aperta ad iniziative e convegni con medici specialisti e ricercatori. Progetti attuati che vanno in un’unica direzione: attivare servizi a sostegno delle famiglie che affrontano l’esperienza di malattie genetiche che portano alla disabilità.

© Riproduzione riservata