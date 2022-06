Malore tra il pubblico, Emma ferma il concerto per l’ambulanza – Video

(Adnkronos) – Malore tra il pubblico del concerto ‘Una. Nessuna. Centomila’ di Campovolo a Reggio Emilia. Sul palco c’è Emma Marrone che, accortasi della situazione, ferma l’esibizione per far passare l’ambulanza. “Ragazzi, date una mano alla sicurezza” dice, scatenando gli applausi al grido di ‘grande’. Si sporge dal palco e porta una bottiglietta d’acqua, poi, torna verso il microfono. “Ve la rifaccio meglio, dai” dice, riprendendo il concerto. Un gesto che non è passato inosservato ed è stato ripreso da migliaia di fan su Twitter.

Emma ha interrotto il concerto per poter salvare qualcuno tra il pubblico che si sentiva male… Ecco perché la amiamo così tanto… Perché è umana e autentica, oltre ad avere una voce incredibile e un atteggiamento da guerriero sul palco. #emmamarrone#unanessunacentomila pic.twitter.com/X8NcCI9jOJ — . Vero26. (@V_Ro26) June 11, 2022