“A tutti i Carabinieri e Comandanti che prestano servizio in questa Stazione, Eterna Riconoscenza e stima per il loro impegno verso le istituzioni e la comunità”. Sono queste le parole sulla targa di stima che l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Pizzighettone ha consegnato, anche a nome del Comune e della cittadinanza, al Comandante della stazione dei Carabinieri Angelo Tierno.

Un momento istituzionale e molto partecipato nella Casamatta 1 delle mura di Pizzighettone: sindaci, associazioni e numerosi rappresentanti delle Forze dell’ordine e dell’ANC hanno applaudito la consegna della targa dalle mani di Stefano Subitoni, Presidente della locale Associazione Nazionale Carabinieri, e di Luca Moggi, Sindaco di Pizzighettone, in quelle del Maresciallo Angelo Tierno. Tra gli intervenuti il Colonnello Giuliano Gerbo, Comandante provinciale, il Generale Nazzareno Giovannelli, Ispettore regionale, il Cavaliere Ufficiale Andrea Scolari, Ispettore provinciale.

“Qualche mese fa – ricorda Subitoni – alcune persone ci hanno contattato per alcune problematiche e noi li abbiamo indirizzati verso la stazione dei Carabinieri. Sono tornati per complimentarsi di questi uomini: non solo per l’aiuto che è stato dato loro, ma anche per la disponibilità. Ecco da quel momento abbiamo voluto dare un segno di riconoscenza per tutto quello che fanno ogni giorno, ricordando anche chi non è più nella stazione, ma che nel tempo ha offerto il proprio aiuto nello spirito dei valori dell’Arma”. Il momento solenne è stato arricchito dalla benedizione del parroco don Andrea Bastoni e da una poesia sui Carabinieri letta da Agostino Dalcerri.

La serata, nella Casamatta 26, ha preso un tono decisamente più divertito grazie allo spettacolo di comicità, cabaret e stand up con protagonisti gli applauditissimi Juri Primavera, Spezzati Ruben Cabaret, Luce Pellicani.

