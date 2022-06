Webuild premia i giovani talenti con tirocini formativi

Otto tirocini formativi nelle infrastrutture per crescere all’interno del Gruppo Webuild e una borsa di dottorato triennale per il Politecnico di Torino per un progetto di ricerca sul digital twin, il gemello digitale per il settore. Si è conclusa con la premiazione dei vincitori nella sala Buzzati a Milano la prima edizione del “Premio Giovannini. Innovazione e digitalizzazione nelle infrastrutture”, lanciato da Webuild e dedicato all’economista italiano Alberto Giovannini, scomparso nel 2019 e già presidente del Gruppo.

