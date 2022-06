Giovedì 16 giugno sera si terrà a Cremona la tradizionale processione del Corpus Domini. Lo annuncia il sito della Diocesi. Alle 21 il vescovo Antonio Napolioni presiederà l’Eucaristia nella chiesa cittadina di Sant’Agata. Alla celebrazione, animata dal coro dell’unità pastorale Cittanova, sono chiamate a partecipare tutte le parrocchie cittadine.

Dopo le comunioni tutti i partecipanti saranno chiamati a mettersi in processione dietro al Santissimo Sacramento per le strade della città. Percorso corso Garibaldi, il corteo raggiungerà la chiesa di San Luca, dove vi sarà l’esposizione del Santissimo Sacramento e un momento di adorazione che si concluderà con la solenne benedizione eucaristica.

Quest’anno la celebrazione del Corpus Domini non avviene in Cattedrale visto che il Duomo, dal 13 a al 17 giugno, rimarrà chiuso al pubblico per permettere di svolgere in piena sicurezza le prove di carico strutturale sulle volte del presbiterio, propedeutiche all’inizio dei lavori per l’adeguamento liturgico.

