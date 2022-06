Referendum, De Luca “Demenziale. Andava gestito in maniera seria”

“Il flop del Referendum sulla giustizia? Mi aspettavo pure di peggio. Non mi meraviglio di quelli che non sono andati a votare, mi meraviglio di quelli che ci sono andati. Diciamo la verità: è stata una cosa un po’ demenziale”. Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del Programma di interventi della Regione per il miglioramento dell’offerta di servizi residenziali universitari per le aree urbane.

