L’impatto del caro-energia si ripercuote anche sul teleriscadamento, a cui sono collegati la maggior parte degli edifici pubblici, con bollette, per il Comune, che sono aumentate addirittura del 100%. A lanciare l’allarme è il vice sindaco, Andrea Virgilio. “Ad esempio, nel 2020, nel mese di novembre e dicembre, avevamo speso 390mila euro, mentre esattamente un anno dopo l’esborso è stato di 766mila euro. A gennaio/febbraio del 2021 avevamo speso mezzo milione di euro, cifra che è raddoppiata nello stesso periodo del 2022, con una spesa di 1.090.000 euro.

Una situazione di emergenza per l’ente, soprattutto per quanto riguarda la capacità di chiudere il bilancio, ma anche di programmare lavori pubblici. Urge quindi correre ai ripari, cosa che il Comune sta facendo. muovendosi in direzioni diverse. “Stiamo affrontando il tema dell’efficientamento energetico intercettando risorse finalizzate a migliorare il nostro patrimonio pubblico su questo versante, con interventi sugli edifici. Si tratta però di interventi a medio e lungo termine”.

Per questo è quindi fondamentale agire sulla gestione quotidiana dell’energia negli uffici pubblici e nelle scuole, promuovendo una cultura del risparmio energetico, attraverso dei comportamenti virtuosi. “Stiamo mettendo a punto un decalogo per la gestione quotidiana dell’energia. Si tratta di piccoli gesti che non richiedono investimenti particolari ma alcuni comportamenti, come la razionalizzazione degli spazi, la gestione degli arredi, il ricordarsi di spegnere gli interruttori… comportamenti da attuare non solo negli edifici pubblici ma anche nelle abitazioni private”.

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, invece, per il momento non si pongono questioni di sovrapprezzo, in quanto il contratto Consip sottoscritto dal Comune porterà a un risparmio del 70% del costo dell’energia. Ma si punta anche ad alcuni accorgimenti importanti, come una variazione dell’intensità dell’illuminazione in alcuni contesti. “Le gestione dei punti luce in modo indipendente, grazie all’innovazione tecnologica, ci consente di agire in maniera mirata” conclude Virgilio. “Per questo stiamo ragionando di ridurre l’intensità illuminotecnica in alcuni contesti e in determinate fasce orarie, laddove ve ne sia la possibilità”.

