In territorio cremonese nessun rischio di razionalizzazione dell’acqua per l’uso domestico, almeno per ora: a rassicurare la popolazione è l’amministratore delegato di Padania Acque, Alessandro Lanfranchi.

“Per il momento l’acqua per uso domestico e igienico-sanitario non è un probolema” sottolinea. “In sofferenza, ora, sono le aree superficiali, e quindi l’acqua per usi non potabili. L’acqua dell’acquedotto cremonese arriva da falde profonde, che vengono ricaricate nelle zone pedemontane, e impiega dai 40 ai 70 anni ad arrivare nei nostri territori”. Questo non significa, tuttavia, che non sia necessario prestare attenzione.

“Gli utilizzi devono essere assolutamente razionali, e non va sprecata” spiega Lanfranchi. A questo prpoosito, partirà presto una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini. “Stiamo cercando di capire in collaborazione coi sindaci come fare una specie di comunicazione ai cittadini per l’uso razionale della risorsa idrica. La settimana prossima si terrà una riunione del Comitato di indirizzo e controllo, proprio per uscire con un messaggio univoco”.

Soprattutto perché il grande caldo può comunque creare qualche problema. “quel che riscontriamo in termini di difficoltà è la grande sollecitazione dei nostri impianti, che con questo grande caldo potrebbero subire delle rotture” sottolinea l’amministratore delegato di Padania Acque. “Anche per questo motivo mi sento di ribadire la necessità di un utilizzo razionale dell’acqua”.

A questo proposito, le raccomandazioni sono sempre le stesse: non usare acqua potabile per uso improprio, come il lavaggio delle auto o l’irrigazione di prati e terreni. Ma anche la scelta della doccia al posto della vasca da bagno, o anche, semplicemente, non lasciar scorrere inutilmente l’acqua quando ci si lava i denti. Piccoli accorgimenti che, tuttavia, se adottati da tutti, possono davvero fare la differenza.

LaBos

