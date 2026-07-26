A Ronzone la Cremo lavora sodo, subito un doppio allenamento nel primo giorno di ritiro

E’ ufficialmente iniziato il ritiro estivo della Cremonese. Nella serata di ieri, sabato 25 luglio, i grigiorossi sono arrivati in Alta Val di Non, all’Hotel Milano di Fondo, località nei pressi di Ronzone, dove il gruppo dei 27 convocati da mister Marco Giampaolo soggiornerà durante il periodo in altura, che durerà fino a giovedì 6 agosto. La Cremo ha viaggiato in pullman e da ieri sera calciatori e staff hanno già preso possesso delle rispettive stanze.

Questa mattina, invece, sul manto erboso del vicino campo sportivo di Ronzone è andato in scena il primo allenamento dei grigiorossi nella sede del ritiro estivo. Erano presenti per vedere all’opera la squadra di Giampaolo anche una trentina di tifosi cremonesi. Ha lavorato subito assieme al resto del gruppo l’ultimo acquisto, il centrocampista Pontisso, ufficializzato ieri dalla società.

I ragazzi di mister Giampaolo sono arrivati presso il campo alle ore 9. Mezz’ora più tardi hanno dato inizio alla prima sessione di allenamento, aperta dal lavoro di forza in palestra e proseguita con l’attivazione muscolare sul terreno di gioco. Successivamente, la squadra si è divisa in gruppi per dedicarsi a esercitazioni tecnico-tattiche.

Nel pomeriggio, la seduta delle 17 è stata interamente incentrata su esercitazioni ad alta velocità con il pallone, prima di concludersi con la tradizionale partitella a campo ridotto.

A Ronzone la Cremonese disputerà altre tre amichevoli: mercoledì prossimo alle ore 17 con il Cittadella, sabato prossimo alle ore 16 con il Lumezzane e mercoledì 5 agosto alle ore 17:30 con l’Obermais/Maia Alta. Tutte e tre le partite verranno trasmesse in diretta da CR1 (canale 19).

Domani, lunedì 27 luglio, doppia seduta alle ore 9:30 e alle ore 17.

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