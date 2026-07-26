Giada Zhang tra le 100 donne di successo di Forbes Italia: un riconoscimento che parla anche cremonese

C’è anche Giada Dattoli Zhang, ceo e cofondatrice di Mulan Group, tra le 100 donne di successo 2026 selezionate da Forbes Italia. Un riconoscimento che celebra manager, imprenditrici, atlete, giornaliste, scienziate e artiste capaci di innovare e contribuire alla crescita del Paese. Per il territorio cremonese si tratta di una notizia che assume un significato particolare. Mulan Group, infatti, ha consolidato negli anni una forte presenza produttiva in provincia di Cremona, diventando un punto di riferimento nel settore dei piatti pronti della cucina asiatica destinati alla grande distribuzione. Nata a Cremona da genitori ristoratori, classe 1995, ha un cv decisamente importante. Nella motivazione della scelta, Forbes Italia ripercorre il percorso di Giada Zhang: cresciuta tra cultura cinese e italiana, laureata con lode all’Università Bocconi, ha maturato esperienze in realtà internazionali come J.P. Morgan, Goldman Sachs e McKinsey prima di assumere, nel 2019, la guida di Mulan Group. Sotto la sua direzione l’azienda è diventata il primo produttore italiano di piatti pronti asiatici per la grande distribuzione, con prodotti presenti in oltre 15 mila punti vendita in Europa. In precedenza era già stata inserita anche nella classifica Forbes 30 Under 30 Europe per il settore Food & Drink.

L’inserimento nella prestigiosa lista di Forbes Italia rappresenta quindi un ulteriore riconoscimento per una manager che ha saputo coniugare visione internazionale e sviluppo industriale, contribuendo alla crescita di una realtà produttiva che ha trovato nel Cremonese uno dei propri poli strategici.

La classifica, giunta alla nona edizione, raccoglie cento protagoniste del mondo dell’impresa, della ricerca, della cultura e dello sport che, secondo Forbes Italia, stanno cambiando il volto del Paese attraverso competenza, innovazione e capacità di leadership.

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