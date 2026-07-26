Caro carburanti, il diesel vola: a Cremona sfiora i 2,20 euro al litro

Nuova impennata dei prezzi dei carburanti anche a Cremona e Crema. A far registrare gli aumenti più significativi è il gasolio che, in alcuni distributori, ha raggiunto quota 2,70 euro al litro a Milano. Non va meglio sulla rete autostradale dove il diesel servito arriva a sfiorare i 2,65 euro. Un livello che rappresenta uno dei picchi più alti mai registrati nel nostro Paese.

Gli aumenti sono legati all’andamento delle quotazioni internazionali del petrolio e alle tensioni sui mercati energetici, che continuano a riflettersi sui listini alla pompa. Una situazione che pesa soprattutto su chi utilizza l’auto per lavoro e sulle imprese di autotrasporto, costrette a fare i conti con costi di esercizio sempre più elevati. Le associazioni dei consumatori chiedono controlli per contrastare eventuali fenomeni speculativi e interventi per contenere l’impatto dei rincari su famiglie e imprese.

Secondo le elaborazioni diffuse in questi giorni, le differenze di prezzo tra un distributore e l’altro possono superare anche diverse decine di centesimi al litro, rendendo fondamentale confrontare i listini prima di fare rifornimento. Con migliaia di cremonesi e cremaschi in viaggio (e in partenza) per l’estate, il caro carburanti torna così al centro del dibattito economico, alimentando le preoccupazioni per gli effetti che i rincari potrebbero avere non solo sulla mobilità, ma anche sui prezzi dei beni di consumo e sull’intera filiera dei trasporti.

Come si legge dal Corriere della Sera il ministro dell’Economia Giorgetti, che l’altro ieri si è confrontato con la premier Giorgia Meloni, per capire come trovare risorse da aggiungere all’extragettito per coprire un taglio più consistente delle accise (almeno 20 centesimi). Al vaglio anche l’ipotesi di finanziare interventi più “mirati”.

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