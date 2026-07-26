L’estate di Magica Musica: “Scoperti nuovi talenti e nuove arti”

Prende avvio domani l’ultima settimana del centro estivo organizzato da Magica Musica per persone con disabilità nella sede associativa di Soresina. L’esperienza si concluderà con un laboratorio, un momento di festa e uno spettacolo finale presso la Fondazione Vismara di San Bassano. Verranno coinvolti gli utenti, con particolare attenzione agli ospiti con disabilità. “Sarà un momento condiviso per concludere insieme, in grande stile, all’insegna della condivisione, del divertimento, dell’arte e della buona musica, questa stagione estiva”, spiega Piero Lombardi.

Nel corso di questo mese, l’associazione ha accolto nuovi talenti e esplorato nuove arti. Oltre alle ormai tradizionali attività di musica, danza ed atelier, i giovani con disabilità si sono avvicinati al mondo della fotografia, del podcast e dell’arte en plein air.

Musica e danza restano i cavalli di battaglia dell’associazione: momenti per affinare le doti musicali e esprimersi liberamente attraverso il corpo. Una coreografia, ad esempio, non è solo tecnica, è, prima di tutto, l’occasione di ascoltarsi e dare forma alle emozioni attraverso il movimento. Magico podcast è la vera novità dell’estate: un nuovo format con cui Magica Musica racconta come nasce un brano, una canzone, un’opera d’arte. Non solo quelle astratte, frutto della fantasia, ma anche paesaggi e scene di vita vera, osservate dagli artisti coi loro occhi. Pennello alla mano, ciascuno all’aperto ha dipinto fiori, foglie e paesaggi tipici dei nostri luoghi. Si è messo alla prova in compagnia. Per migliorare, divertendosi.

E poi la fotografia. C’era chi ha preferito stare davanti all’obiettivo e chi dietro. Ciascuno ha trovato la propria dimensione e, perché no, magari una nuova passione da coltivare. “Ci avviamo alla conclusione di questa estate davvero scoppiettante – spiega Lombardi. Penso che il tema scelto, Vil Coyote, non potesse essere più azzeccato: abbiamo imparato, riso, condiviso ad un passo da casa. Oggi siamo tutti più ricchi grazie alla moltitudine di sguardi sulla realtà che abbiamo incontrato e conosciuto. Tireremo le somme di questa stagione anche con gli ospiti del Vismara in un momento di assoluto divertimento.

Siamo felici di questa esperienza anche perché ci ha consentito di consolidare i legami con il territorio: unire le forze è sempre il modo giusto per avanzare. Grazie alla coordinatrice Elena Gremizzi, agli educatori Alessandro Confortini e Silvia Rozza e ai tutor Umberto Saiani e Elia Malacart che hanno reso possibile questa esperienza. Ci aspetta un settembre ricco di concerti e di novità. Prima, però, godiamoci le vacanze”.

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