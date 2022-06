Nelle celebrazioni di domenica 19 giugno, nelle parrocchie interessate, sono stati annunciati i nuovi incarichi di alcuni sacerdoti diocesani. Di seguito l’elenco dei presbiteri interessati in provincia di Cremona.

Don Francesco Cortellini: incaricato diocesano di Pastorale vocazionale.

È vicerettore del Seminario vescovile di Cremona (dal 2016), amministratore parrocchiale di Picenengo (dal 2018) e consulente ecclesiastico degli scout adulti del MASCI (dal 2018). Dal 2013 è inoltre docente all’Istituto superiore di Scienze religiose S. Agostino e dal 2017 degli Studi teologici riuniti dei Seminari di Crema-Cremona-Lodi-Vigevano.

Don Umberto Zanaboni: incaricato diocesano di Pastorale missionaria, con particolare attenzione alla promozione del primo annuncio.

È vicepostulatore della Causa di beatificazione del servo di Dio don Primo Mazzolari (dal 2018) e collaboratore parrocchiale festivo nella parrocchia di San Sebastiano a Cremona (dal 2021).

Don Francesco Gandioli: collaboratore dell’Ufficio liturgico diocesano. È vicario della parrocchia di S. Abbondio, a Cremona, dal 2016.

Don Paolo Tomasi: collaboratore nelle parrocchie “S. Maria Assunta e S. Giacomo apostolo” e “S. Pietro apostolo” in Soncino, “S. Quirico” in Casaletto di Sopra, “S. Bartolomeo apostolo” in Isengo e “S. Bernardo abate” in Melotta.

Don Pierluigi Capelli: parroco in solido delle parrocchie dell’unità pastorale “Cafarnao”, formata dalle parrocchie “Santi Martino e Nicola” in Binanuova, “S. Bartolomeo apostolo” in Ca’ de’ Stefani, “S. Ambrogio vescovo” in Gabbioneta, “S. Andrea apostolo” in Pescarolo, “S. Giovanni decollato” in Pieve Terzagni, “S. Leonardo” in Vescovato.

Don Adelio Buccellè: collaboratore in Cattedrale per il ministero dell’ascolto e della riconciliazione. Dal 2013 era parroco in solido e moderatore delle parrocchie di Isola Dovarese, Pessina Cremonese, Stilo de’ Mariani e Villarocca.

Don Antonio Loda Ghida: parroco in solido e moderatore delle parrocchie di “S. Nicolò vescovo” in Isola Dovarese, “S. Giorgio martire” in Pessina Cremonese, “S. Andrea apostolo” in Stilo de’ Mariani e “S. Leonardo” in Villarocca.

Don Paolo Fusar Imperatore: parroco in solido e moderatore delle parrocchie di “S. Giacomo apostolo” in San Giacomo del Campo e “S. Michele” in San Michele Sette Pozzi a Malagnino.

Don Giuseppe Manzoni: ha concordato con il Vescovo un anno di esperienza monastica a Dumenza (Varese). Dal 2019 era parroco di Casalbellotto, Fossa Caprara, Quattrocase e Vicomoscano.

Don Anton Jicmon: parroco di “S. Pietro apostolo” in Vicomoscano, “S. Giovanni evangelista” in Quattrocase, “S. Lorenzo martire” in Fossacaprara, “S. Maria nascente” in Casalbellotto.

Classe 1965, originario di Luizi-Calugara, in Romania, è stato ordinato sacerdote il 24 giugno 1991 nella Diocesi di Iasi (Romania). Dopo essere stato viceparroco a Vale Mare (1991-1993) e Bacau (1993-1997) e parroco di Vaslui (1997-2002), è giunto in Italia ricoprendo l’incarico di assistente spirituale dei cattolici romeni di Torino. Dal 2005 svolge il proprio ministero a servizio della comunità cattolica romena in Diocesi di Cremona, nella quale nel 2022 è stato incardinato. Dal 2007 era anche cappellano della casa di cura Figlie di San Camillo di Cremona. Dal 2016 al 2017 è stato anche incaricato diocesano per la Pastorale delle migrazioni.

Don William Dalè: vicario parrocchiale della parrocchia “Ss. Fabiano e Sebastiano” in Cremona. Ha insegnato religione al liceo “Sofonisba Anguissola” di Cremona nell’anno scolastico 2020-21. Ordinato diacono il 18 settembre 2021, nell’anno scolastico 2021-22 è stato docente di religione presso la scuola media di Castelverde.

Don Simone Duchi: destinato al perfezionamento degli studi filosofico-teologici. Dal 2015 è docente all’Istituto superiore di Scienze religiose S. Agostino.

Don Gian Pietro Rossetti: collaboratore parrocchiale della parrocchia “S. Vittore martire” in Agnadello. Dal 2018 era collaboratore della Curia diocesana.

