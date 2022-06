Dopo un primo anno di attività, il progetto Cremona Beside Caregivers si presenta al territorio. Il 28 giugno, a CremonaFiere verranno esposti, in sintesi, i risultati delle analisi e delle ricerche svolte su un tema, quello dell’assistenza agli anziani e alle fragilità, più che mai rilevante nella nostra provincia. Ma soprattutto, verranno gettate le basi per il futuro del progetto, che farà rete tra molti attori del territorio. Cremona Beside Caregivers è un’iniziativa nata dalla partnership tra Università Cattolica, Politecnico, Comune e Camera di Commercio di Cremona.

Alla base un’idea suggestiva: “assistere chi assiste”, ovvero offrire strumenti conoscitivi e formativi ai caregivers, cioè a coloro che devono prendersi cura di persone fragili, a cominciare da quella popolazione anziana che negli ultimi anni, da un punto di vista demografico, è in costante crescita in Italia e in particolare a Cremona.

