Fare attenzione a non sprecare l’acqua e a consumarla in modo razionale: la raccomandazione arriva dal sindaco, Gianluca Galimberti, che mercoledì 29 giugno parteciperà alla riunione convocata dal Prefetto per fare il punto su quella che è considerata una delle peggiori crisi climatiche dagli anni Settanta a oggi. “Il Po è ai minimi storici (il livello attuale è -8,28 metri sotto lo zero idrometrico) e ci sono problemi per l’approvvigionamento di acqua destinata all’agricoltura” evidenziano dal Comune.

“Stiamo seguendo con attenzione la situazione” commenta Galimberti. “In sinergia con il Prefetto, che ringrazio, con gli altri sindaci e con gli enti interessati. Siamo ovviamente preoccupati e, consapevoli degli sforzi in atto, chiediamo a Regione e Governo di aiutare il territorio e i nostri agricoltori in questo difficile momento che potrebbe compromettere un’intera filiera con conseguenze gravissime”.

Rispetto all’uso domestico dell’acqua, così come evidenziato nel Comitato di gestione di Padania Acque, al momento non si registrano particolari criticità. Proprio per questo, dato che la città non è al momento in una fase di emergenza, viste le condizioni, è fondamentale che ogni cittadino, a scopo preventivo, presti una grande attenzione all’utilizzo dell’acqua del rubinetto.

“In ogni momento occorre stare attenti ai consumi. In queste settimane ancora di più” sottolinea il sindaco. “L’invito a tutti è quello di fare un utilizzo razionale dell’acqua potabile, evitando inutili sprechi e limitandone l’uso a scopo alimentare e di igiene personale”. Nel frattempo, con Padania Acque, si stanno valutando ulteriori azioni di risparmio di acqua in città, come, ad esempio, l’interruzione di acqua da fontane e fontanelle.

