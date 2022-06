Al via nel pomeriggio la fiera merceologica di San Pietro, appuntamento tradizionale per i cremonesi che nonostante il caldo hanno fatto acquisti alle bancarelle.

È un appuntamento irrinunciabile per moltissimi cremonesi, che l’ultimo weekend di giugno da tradizione fanno tappa alla fiera merceologica di San Pietro, per uno shopping in cerca di affari, o semplicemente per curiosare e perché no, assaggiare la porchetta di Ariccia: le bancarelle sono allestite in viale Po e gli standisti sperano in un’edizione 2022 più movimentata della precedente, quando le vendite erano state rallentate dal persistere della pandemia.

Se fra i cremonesi c’è chi preferisce andare alle bancarelle di sera, per le temperature più fresche o con l’intenzione di abbinare un giro al luna park, qualcuno si è già avventurato sin dall’apertura nel primo pomeriggio. La fiera merceologica proseguirà fino a domenica sera, mentre le celebrazioni per San Pietro si concluderanno mercoledì con i fuochi d’artificio, in programma alle 22:45 sull’argine maestro di Cremona.

Ultimi giorni anche per il Luna Park di San Pietro che da diverse settimane occupa il piazzale Atleti Azzurri d’Italia con attrazioni per grandi e piccoli e che, sino al 29 giugno, sarà comunque presente al gran completo. Alcune alcune attrazioni si fermeranno sino al 3 luglio.

