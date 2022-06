Conto alla rovescia per “Sospiro in festa”, manifestazione che per quattro giorni riempirà di musica e buon cibo il paese cremonese. L’evento, in programma da giovedì 30 giugno fino a domenica 3 luglio, si svolge nell’Area Feste presso il Centro Sportivo “Jumbo” ed è organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del comune di Sospiro.

Si parte giovedì: i partecipanti potranno trascorrere una serata in compagnia del cantante cremonese Diego Favagrossa e la sua “Musica e divertimento a 360°”.

A caratterizzare invece venerdì 1 luglio saranno gli “Alterego”, storica band del territorio che accompagnerà il pubblico con le più belle cover del secolo scorso e degli ultimi anni.

Ad aprire il weekend, sabato 2 luglio, la tribute band delle cover band “Spingi Gonzales”.

Sempre nella giornata di sabato, dalle ore 17 avranno luogo i giochi per bambini; per info e prenotazioni contattare il numero +39 339 89 22 513.

A chiudere la kermesse, domenica sera, il dj cremonese Giorgio G.

In tutte le serate, presenti alcuni scivoli gonfiabili dedicati ai più piccoli.

Il 3 luglio, inoltre, si svolgerà un ulteriore evento: “Run for life”, la corsa dei colori che torna anche per questo 2022 sempre a fianco della Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia. Ritrovo in Piazza Libertà alle 16.45, partenza alle 17.30: ai partecipanti verrà consegnata una t-shirt e alcuni gadget.

