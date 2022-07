Un doppio sciopero dei lavoratori delle compagnie low cost (personale di volo) e del personale dell’Enav (controllori di volo), nella stessa giornata rende la giornata da bollino rosso (sia per le cancellazioni che per il caldo) per chi deve spostarsi in aereo. A lanciare l’allarme è Onlit, Osservatorio Nazionale Liberalizzazioni Infrastrutture e Trasporti.

“Al di la dei disagi provocati dai due scioperi che si svolgeranno dalle 14 alle 18, le motivazioni degli stessi sono diametralmente opposte” sottolinea il presidente, il cremonese Dario Balotta. “Da una parte ci sono gli assistenti di volo, con stipendi da 1.110- 1.400 euro al mese netti, che chiedono aumenti salariali, turni di lavoro meno massacranti e in particolare di fermare la “rayanairizzazione” delle condizioni di lavoro che le altre compagnie low cost devono inseguire per reggere la concorrenza del colosso irlandese.

Dall’altra parte ci sono i controllori di volo dell’Enav (azienda controllata al 51% dallo Stato e per il resto da fondi d’investimento), che gestisce le redditizie attività di regolazione del traffico aereo in assoluto monopolio con rendite di posizione che generano ricchi profitti. I controllori di volo percepiscono circa 3.600 euro netti al mese di salario, superiore di 2.050 € (+132%) rispetto alla retribuzione mensile media in Italia. I sindacati dei controllori di volo lamentano un “degrado delle relazioni industriali dovuto soprattutto ad una manifesta incapacità comunicativa e di gestione del personale”. Anche lo sciopero di oggi ci consegna dunque una fotografia dell’italia delle disuguaglianze che crescono ogni giorno”.

© Riproduzione riservata