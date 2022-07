E’ stato un weekend molto impegnativo per i Carabinieri delle Compagnie di Cremona e Crema che, in poco più di 48 ore, hanno denunciato in stato di libertà cinque persone. I reati contestati sono stati furto, lesioni aggravate, porto di armi da taglio e non mancano gli automobilisti sopresi al volante in stato di alterazione psico-fisica.

Nel dettaglio, nel territorio Cremonese sono state tre le persone denunciate, dai Carabinieri di Cremona, Castelverde e Ostiano. I militari di Castelverde, la mattina di sabato 23 luglio, sono intervenuti presso il Famila di Soresina dove hanno denunciato per tentato furto un cittadino straniero di 21 anni, con precedenti di polizia e senza fissa dimora. L’uomo aveva sottratto dalle corsie del supermercato delle confezioni di generi alimentari, del valore di circa 30 euro, cercando di superare le casse senza pagarle. E’ stato però notato e bloccato dagli addetti alla sicurezza e successivamente i militari.

La pattuglia di Ostiano è invece intervenuta a Gabbioneta Binanuova perché verso le 3 della notte di domenica un uomo, alla guida della sua auto, mentre percorreva la SP 33, giunto alla rotonda con la SP 83, ha perso il controllo del veicolo ed è uscito dalla sede stradale, finendo la corsa in un campo adiacente. La pattuglia è intervenuta verificando che l’uomo, pur non avendo riportato alcuna lesione, era in stato di alterazione. Ciò nonostante si è rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro. Nei suoi confronti è scattata quindi la denuncia, nonché l’immediato ritiro della patente di guida e il sequestro della vettura, finalizzato alla confisca.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno invece denunciato per guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione per uso di stupefacenti un cittadino italiano di 30 anni, con precedenti di polizia, che è risultato positivo ai controlli clinici. L’uomo era stato femato poco dopo le 2 di notte del 24 giugno scorso. Notando lo stato di alterazione i militari lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore per approfondire i controlli e hanno chiesto ai sanitari di eseguire nei suoi confronti gli accertamenti specialistici volti a verificare l’eventuale stato di ebbrezza e l’uso di droghe. Dall’esito delle analisi, giunto nei giorni scorsi, è emerso che il conducente aveva un tasso alcolemico di oltre 0,90 g/l e positivo all’uso di cannabinoidi.

Infine i Carabinieri di Casalbuttano hanno sanzionato amministrativamente per guida senza patente un cittadino straniero di 43 anni che, nel pomeriggio di venerdì 22 luglio, ha provocato un sinistro stradale a Castelverde. Da un controllo in banca dati i militari hanno accertato che guidava nonostante fosse sprovvisto di patente perché mai conseguita e che si trattava della seconda volta.

Nel Cremasco, invece, i Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno denunciato per porto abusivo di arma da taglio un giovane, con precedenti di polizia a carico, trovato di possesso di un coltello. La denuncia risale alla notte di sabato 23 luglio quando, verso l’una, la pattuglia ha controllato una persona che girava a piedi in via delle Industrie. Durante la perquisizione, dentro una borsa è stato rinvenuto un coltello lungo 20 centimetri. L’uomo è stato quindi denunciato per porto abusivo di arma da taglio.

I Carabinieri della Stazione di Bagnolo Cremasco hanno invece denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere un cittadino straniero di 37 anni, con precedenti di polizia e senza fissa dimora, responsabile di avere aggredito e colpito con due cacciaviti un uomo di 47 anni.

L’episodio risale alla sera del 23 luglio, poco dopo le 19, quando i militari di Bagnolo Cremasco e Soncino sono intervenuti in una casa privata a Vaiano Cremasco, dove era stata segnalata una lite animata tra quattro soggetti, uno dei quali era stato ferito di striscio al fianco sinistro, alla spalla e alla testa.

La pattuglia ha trovato tre uomini, tra cui il 47enne ferito e sanguinante, che avevano immobilizzato un quarto uomo, il 37enne. I militari hanno identificato tutti i presenti, hanno preso in consegna l’uomo e hanno richiesto l’intervento dei medici di un’ambulanza che è giunta poco dopo sul posto.

Le motivazioni della lite riguardavano l’occupazione della casa: il 47enne, dopo averla acquistata all’asta, aveva iniziato a svolgervi alcuni lavori di sistemazione, insieme ad alcuni conoscenti, quando il 37enne, che aveva in passato occupato l’alloggio, forse in maniera abusiva, si era presentato per recuperare i suoi effetti.

Tra i due è quindi nata una discussione, poi degenerata quando l’aggressore ha estratto due cacciaviti, con cui ha colpito il 47enne, prima di essere bloccato e disarmato dagli altri tre uomini che lo hanno tenuto fermo fino all’arrivo dei Carabinieri.

A terra sono state trovate le due armi improvvisate, della lunghezza di circa 25 centimetri, che sono state sequestrate, mentre il 47enne è stato accompagnato in codice verde all’ospedale per le cure del caso e ha ottenuto pochi giorni di prognosi.

L’autore del ferimento è stato invece accompagnato presso la caserma di Bagnolo Cremasco dove è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

