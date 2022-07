Cosa ci fa il teatro Ponchielli addobbato con festoni e luci natalizie in piena estate? L’allestimento, messo in campo proprio oggi, servirà nientemeno che allo stilista Versace, che lo userà come set per una serie di scatti ad uso interno commerciale, proprio per il Natale. Dall’ufficio stampa del noto marchio non emerge altro, e anche in teatro le bocche sono cucite. La cosa certa, è che da mercoledì a domenica lo stabile è stato affittato, compreso il suo bar, che in questi giorni rimarrà quindi chiuso al pubblico.

Molti i curiosi che si sono fermati, oggi, a sbirciare i lavori di allestimento, in attesa di vedere, magari, arrivare qualche modello. In realtà, però, il cast arriverà solo nella mattinata di mercoledì, per iniziare a lavorare sfruttando la bellezza del Ponchielli con un elegante allestimento realizzato ad hoc.

Non è la prima volta che angoli cremonesi vengono utilizzati come set per servizi fotografici, film o pubblicità. In passato, infatti, sotto il Torrazzo è stato girato lo sceneggiato Rai “Giuseppe Verdi” (di Renato Castellani), alcune scene di “Chiedimi se sono felice” con Aldo, Giovanni e Giacomo, “Stradivari” (di Battiato) , “Violino Rosso” (di Gerard) , “La febbre” (D’Alatri), “L’imbalsamatore”, “La signora delle Camelie”, “Novecento” di Bertolucci e tanto altro. lb

