Nel periodo compreso tra il 2 e il 9 agosto prossimi, in via Stazione (Cavatigozzi), da via Milano a via Casanova, verranno eseguiti lavori di sostituzione dell’impianto di pubblica illuminazione per conto di Citelum Italia s.r.l. Per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione stradale a causa della presenza del cantiere, che comporta un restringimento della carreggiata, via Stazione sarà chiusa al traffico.

Per l’intera durata dei lavori sarà soppresso il senso vietato in via Casanova, sino al confine con il territorio del Comune di Sesto ed Uniti, ed istituito il doppio senso di circolazione. Sarà garantito l’accesso alle proprietà laterali e commerciali in base all’avanzamento dei lavori.

I pedoni e i ciclisti, con bicicletta a mano, potranno transitare dalla via ma sul lato opposto rispetto a quello occupato dal cantiere. E’ comunque prevista la presenza di movieri per gestire la circolazione, con particolare attenzione al passaggio dei pedoni.

Se i lavori in corso lo permetteranno, nelle ore serali e notturne via Stazione potrà essere riaperta alla circolazione, con conseguente ripristino della segnaletica ordinaria, in particolare, se la strada sarà occupata solo in parte, verrà istituito il senso unico alternato.

I percorsi alternativi saranno indicati con segnaletica posizionata per tempo nelle immediate vicinanze della zona occupata dal cantiere, così come per tempo saranno avvisate le proprietà laterali delle variazioni apportate alla viabilità.

