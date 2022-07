Da lunedì 1 agosto, per conto di Padania Acque S.p.A., in via Bell’Aspa sarà effettuato un intervento di riparazione di un allaccio fognario. Per limitare i disagi dovuti ai lavori, che si protrarranno per una settimana, e permettere che si svolgano in sicurezza, via Bell’Aspa sarà chiusa al traffico: i mezzi provenienti da via Platina e via Altobello Melone saranno deviati in via Belcavezzo.

E’ prevista l’istituzione del divieto di sosta e fermata in piazza Marconi, per l’intero arco della giornata, nel tratto compreso tra via Cerasa e via Bell’Aspa, mentre sarà sempre garantito l’accesso alle proprietà laterali e commerciali (passaggio pedonale e carraio) posti nelle vicinanze del cantiere, così come l’attività di carico e scarico delle merci.

I percorsi alternativi saranno indicati con segnaletica posizionata per tempo nelle immediate vicinanze della zona occupata dal cantiere, così come per tempo saranno avvisate le proprietà laterali e commerciali delle modifiche alla viabilità.

Come sempre l’evoluzione dei lavori sarà seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del Comune e dalla Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare.

