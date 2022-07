La Provincia, Settore Ambiente, ha disposto l’archiviazione del procedimento per accertare le eventuali responsabilità di contaminazione da amianto nei terreni di un lotto edificabile di via Vecchia Dogana, all’angolo di via Mosconi. Qui, in un lotto a destinazione residenziale derivante dall’abbattimento dell’ex Consorzio Agrario, erano rimasti depositati per anni rifiuti inerti e da demolizioni, anche interrati, e i controlli disposti da Comune e Provincia, autorità competente per verificare se vi fossero superamenti delle soglie di contaminazione consentite dalla legge, hanno accertato sì la presenza di materiali contenenti asbesto, ma non in misura tale da rendere necessaria una bonifica.

Quanto rimasto per anni accatastato tra le villette e gli edifici di nuova costruzione, e nel frattempo rimosso, è quindi da considerarsi “rifiuto” e la Provincia, nell’atto dirigenziale con cui dichiara chiuso il procedimento, passa la palla al Comune per valutare le eventuale misure da intraprendere in tema di abbandono rifiuti. Riservandosi tuttavia di riaprire il procedimento nel caso “dovessero emergere nel futuro ulteriori elementi conoscitivi”.

L’area è di proprietà della Immobiliare Cremona Nord srl e in precedenza di un’altra società, la L.F. Casa, poi andata in fallimento. L’esito del procedimento della Provincia dovrebbe consentire a questo punto l’edificazione di questo scampolo di terreno, l’unico rimasto vuoto in quel contesto. gbiagi

