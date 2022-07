È stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato di Cremona il presunto autore di alcuni furti avvenuti nelle ultime settimane in centro a Cremona ai danni di diversi esercizi commerciali.

Tutto è partito da alcune segnalazioni, secondo cui un uomo, durante le ore notturne, faceva razzie di alimentari o di altri prodotti in vendita ai danni di un market, approfittando dell’orario di chiusura. A questo proposito, gli investigatori della Squadra Mobile hanno organizzato diversi servizi di osservazione e vigilanza in abiti civili, al fine di ottenere elementi utili alla sua identificazione.

L’attività di indagine, frutto anche della sintesi delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e dell’analisi dei sistemi di videosorveglianza, ha permesso di individuare un uomo italiano di 40 anni, residente nell’hinterland cremonese, come il presunto autore dei furti di alimentari ai danni di un market di via San Tomaso e di un furto con strappo ai danni della titolare di un centro estetico in via Mercatello.

Nel primo caso, infatti, dopo diversi episodi segnalati dal titolare e posti all’attenzione degli investigatori, l’uomo, tramite una telecamera controllata dagli operatori della Squadra Mobile, è stato riconosciuto mentre, alle ore 6 del 13 luglio, riusciva a sottrarre alcuni generi alimentari dal market, nonostante la presenza della saracinesca del negozio.

In un’altra occasione, invece, il 19 luglio, lo stesso soggetto ha simulato di essere un corriere e di dover consegnare un pacco. In questo modo è entrato all’interno del centro estetico, chiedendo una somma di denaro che avrebbe dovuto corrispondere ad un altro commerciante come resto per un pagamento in contrassegno.

La titolare, in evidente buona fede, ha accompagnato l’uomo dove sarebbe dovuta avvenire la consegna, ma, con un movimento repentino, quest’ultimo ha strappato di mano i soldi alla donna, per poi riuscire a scappare.

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di identificare nel 40enne il malvivente, che è stato poi denunciato per i reati di furto e di furto aggravato alla Procura della Repubblica di Cremona.

