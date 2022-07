Era in vacanza con gli educatori del Grest di Ombriano, a Palinuro in Campania, quando improvvisamente si è accasciato e per lui le condizioni sono apparse gravissime.

Federico Denti, 21 anni, studente universitario di Chimica, si trova ancora in Ospedale, a San Luca di Vallo in Lucania, ma la diagnosi non lascia speranze. Morte cerebrale, causata da un’aneurisma cerebrale. Nel pomeriggio di oggi i medici hanno ripetuto più volte gli esami. Una flebile speranza che però si è esaurita del tutto in serata. Nelle prossime ore si valuterà l’espianto degli organi. Non è ancora stata definita la data del ritorno a Crema e dei funerali.

Il malore lo ha colto improvvisamente mercoledì sera, attorno alle 23, all’interno del villaggio Marvilla, dove si trovava insieme al gruppo di amici accompagnati da don Stefano Savoia, che con lui avevano condiviso l’esperienza di animatori al Grest di Ombriano. Subito è stato soccorso da un’infermiera e anche da una dottoressa, un’anestesista che si trovava sul posto, che ha provveduto a stabilizzarlo, fino all’arrivo dell’ambulanza sulla quale è stato intubato. Poi, la corsa in ospedale, tra l’incredulità e lo sgomento dei compagni.

I genitori di Federico lo hanno raggiunto a Palinuro, in ospedale, e la mamma Annamaria stamane ha condiviso sui social il suo dolore : “Tesoro mio, sono stati 21 anni di gioie con te. Il tuo sguardo dolce, il tuo entusiasmo, la tua voce profonda sono marchiati a fuoco nel mio cuore. Sarai in ogni mio buongiorno, in ogni mio pensiero, in ogni sorriso e in ogni lacrima per tutti i giorni a venire”.

I ragazzi che si trovavano a Palinuro stanno rientrando a Crema accompagnati da don Stefano. La comunità si è subito stretta virtualmente attorno a Federico e alla famiglia, con la recita di una preghiera, ieri sera.

