Un 21enne cremonese è rimasto coinvolto, nel tardo pomeriggio di giovedì, in un tragico incidente a Mairago, nel Lodigiano, costato la vita a un uomo di 60 anni residente in zona. L’uomo procedeva, in sella alla sua bici, lungo la statale 26 quando, all’altezza della frazione di Basiasco, è stato travolto dall’utilitaria condotta dal cremonese.

Un impatto tremendo, che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno provato a rianimare il 60enne. Ma per lui era ormai troppo tardi. Anche il 21enne ha avuto bisogno delle cure dei medici, in quanto ha accusato un malore per lo shock. I rilievi del caso sono affidati agli agenti della Polstrada.

