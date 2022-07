Giornata importante per la Cremonese, che oggi pomeriggio alle 18 scenderà in campo per un test amichevole contro il Verona. La partita andrà in scena allo Sporting Center Paradiso di Castelnuovo del Garda. Si giocherà a porte chiuse, ma tutti i tifosi avranno la possibilità di vedere la partita, che verrà trasmessa in diretta da Cremona 1 a partire dalle 17:55.

Inutile sottolineare l’importanza del match per la squadra allenata da Alvini. Dopo amichevoli contro squadre di categoria inferiore, infatti, per la prima volta i grigiorossi affronteranno un’avversaria di Serie A. Si tratterà di un piccolo antipasto del prossimo campionato.

Oggi termina il ritiro montano di Dimaro, dove la Cremonese ha lavorato per una decina di giorni. Le gambe dei grigiorossi saranno probabilmente imballate dopo il duro lavoro svolto in Trentino. Ma la Coppa Italia e, soprattutto, la prima giornata di Serie A sono alle porte ed è fondamentale mettersi alla prova contro un’avversaria della stessa categoria. La società ha organizzato un’altra amichevole per domani mattina contro il Crema al Soldi di via Postumia. E’ probabile che Alvini ne approfitti per dividere il gruppo in due squadre, facendo giocare tra oggi e domani novanta minuti a tutti per mettere benzina nelle gambe.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata