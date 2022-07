Partiti alle prese con la ricerca delle candidature in vista della scadenza, vicinissima, del 21 – 22 agosto per la presentazione delle liste, il 35esimo e il 34esimo antecedente il voto. Poi il 26 agosto sarà la data d’inizio ufficiale della propaganda elettorale, il mese precedente il voto, con l’affissione dei manifesti elettorali.

E di possibile candidature si è parlato sabato mattina in una riunione di segreteria “allargata” del Pd, cremonese in teleconferenza. A quanto pare è questione di ore per sciogliere gli ultimi dubbi sulla candidatura di Stefania Bonaldi, ma anche di Luciano Pizzetti, i due nomi che circolano in questi giorni come possibili candidati. Il segretario provinciale Vittore Soldo sta sondando la loro disponibilità a mettersi in gioco, pur nella consapevolezza che i collegi dell’uninominale sia per la Camera che per il Senato sono, secondo i sondaggi (da ultimo è apparso quello dell’istituto Cattaneo) molto incerti per il centrosinistra e quindi il rischio di bruciare le candidature è alto.

Nel plurinominale poi, Cremona fa parte di collegi ancora più vasti che comprendono più province: Lombardia 4 insieme a Pavia, Lodi e Mantova per la Camera e Lombardia P03 per il Senato con Bergamo, Brescia, e l’uninominale di Treviglio.

Ci sarebbe una rosa di nomi che potrebbero rendersi disponibili, ma per ora tutti da verificare.

© Riproduzione riservata