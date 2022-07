E’ stato finalmente approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza del Cavo Cerca lungo via dell’Annona, ormai da diversi anni parzialmente chiusa proprio a causa dello stato di degrado delle coperture, che potrebbe provocarne il crollo da un momento all’altro.

Un progetto che richiede una spesa, da parte dell’amministrazione comunale, di 2 milioni di euro, e che mette in campo una serie di lavori di adeguamento strutturale, che riguarderanno nello specifico tre aree. La prima si trova in corrispondenza tra via Annona e via del Macello; la seconda è nei pressi dell’uscita carrabile dal parcheggio in Piazza Domenico Luzzara; la terza è individuata nella porzione di strada tra via Lucchini e la rotatoria di via Mantova. I lavori prevedono in alcuni punti il rifacimento integrale della copertura, in altri il risanamento e il rinforzo di quanto esistente, senza demolire nulla. Per effettuare il cantiere dovranno essere rimosse otto piante, con nuove piantumazioni a compensazione.

A completare l’opera sono previsti una serie di interventi: i rifacimenti dei marciapiedi dal lato del mercato ortofrutticolo, la fresatura dell’asfalto, la modifica della rotatoria e della aiuole spartitraffico, il restringimento delle carreggiate lungo la via, la creazione di nuovi parcheggi e di una pista ciclabile a doppia corsia nel tratto tra via del Macello a Via Mantova. I lavori dovrebbero essere terminati in poco più di un anno.

LaBos

