Nel 2010 Federico Balestreri, 69 anni, chirurgo cremonese, aveva vinto una causa per mobbing contro l’ospedale. Ora chiede un ulteriore risarcimento per “l’aggravamento del danno alla salute” riferito agli anni compresi tra il 2005 e il 2015, anno in cui era andato in pensione. Nel 1994, a 40 anni, la sua carriera aveva subito una battuta di arresto, arrivando nel 2006 a perdere la funzione di capo reperibile per le urgenze. Per 12 anni Balestreri è stato vittima di mobbing in corsia e di un demansionamento attuato sia sotto il primario Matteo Gafà che sotto il primario Palmiro Alquati. Nella prima causa l’Azienda ospedaliera era stata condannata a risarcire a Balestreri oltre 400 mila euro di danni. Ora, nella richiesta di un ulteriore risarcimento, non accolta sia in primo che in secondo grado, a riaprire i giochi ci ha pensato la Cassazione che ha accolto tre dei quattro motivi del ricorso presentato da Balestreri, rinviando il caso ad un’altra sezione della Corte d’Appello.

