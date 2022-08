Via Alberto Mocchino, a Cremona, continua da anni ad essere oggetto delle segnalazioni dal Comitato di Quartiere e dei residenti per il deterioramento del muretto che confina con la tangenziale, senza innescare un provvedimento da parte del Comune per mettere in sicurezza la zona.

Inoltre nel sottopasso fra la strada in questione e via Soldi, oltre al degrado, sono presenti anche calcinacci pericolosi, che nella caduta potrebbero colpire sia i passanti che gli automobilisti perché il sottopasso affaccia sulla tangenziale.

Urge quindi un intervento a breve, proprio perché si tratta di un percorso frequentato da molte persone, non solo residenti, in quanto mette in comunicazione da un lato l’area che comprende il Centro Commerciale CremonaPo, l’Istituto di Istruzione Superiore Torriani, il Politecnico di Milano, e dall’altro bar, edicola, self-service, chiesa, oratorio.

Nel 2018 gia il comitato residenti faceva presente la gravita della situaizone, ma ad oggi il tratto interessato, ancora non è stato sistemato dagli organi competenti.

© Riproduzione riservata