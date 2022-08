Nuovo bando per la ricerca di una figura di alta specializzazione nel settore igiene urbana economia circolare in Comune a Cremona. Aumentata l’indennità, che con una delibera di giunta passa a 20mila euro. Inoltre potranno accedere tutti quelli che si sono laureati con nuovo o vecchio ordinamento in architettura, scienze geologiche, biologiche, naturali, scienze forestali e ambientali.

Il ruolo di questa figura è stato inserito nel piano del personale e si colloca tra il dirigente e la posizione organizzativa. Una sorta di “super tecnico”, “super specializzato” in alcuni settori che andrà ad affiancare Marina Venturi, nuovo dirigente del settore Ambiente, Area Vasta e Transizione Ecologica, subentrata a Mara Pesaro, in pensione dal primo maggio.

La nuova posizione sarà a tempo determinato, per una durata triennale rinnovabile per ulteriori due anni. Ci sarà tempo un mese per presentare la domanda in Comune dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Tra le funzioni della nuova figura, quelle legate alla progettazione, programmazione e controllo della raccolta dei rifiuti, azioni volte alla transizione verso l’economia circolare, comunicazione ambientale rivolte ai cittadini.

Non era andata in porto, invece, la ricerca di un’altra figura di alta specializzazione da inserire nel campo della progettazione. A questo proposito, il Comune sta valutando se rifare il bando a breve.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata