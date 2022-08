Come accaduto a Cremona qualche settimana fa, anche il pronto soccorso di Codogno è stato teatro di un’aggressione violenta e gratuita. Un uomo, che era stato portato in ospedale nella notte tra domenica e lunedì per una serie di comportamenti inconsulti tenuti in strada, ha dato in escandescenze lanciando oggetti, prendendo a calci e pugni il medico responsabile e insultando gli infermieri.

Erano circa le tre della mattina quando l’uomo, in preda all’ira, si è scagliato contro il personale medico, e anche contro una guardia giurata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno constatato come l’uomo non fosse nuovo a questo tipo di comportamento.

