Torna ad essere in vendita la vecchia sede di Aem in viale Trento e Trieste, il suo destino è ancora incerto dopo alcuni tentativi per cercare di valorizzarlo. In un primo momento il Comune avrebbe voluto spostare lì gli uffici comunali di via Aselli e via Geromini, ipotesi tramontata dopo che il Comune è riuscito a portare a casa ben 15 milioni di euro grazie a un bando per sistemare tutto il comparto di via Radaelli. Poi era subentrata una nuova ipotesi: quella di trasferire lì il centro per l’impiego e tutti gli uffici dell’amministrazione provinciale che si occupano di lavoro. Dislocati su più sedi, il primo a palazzo Fodri, e il resto in Camera di Commercio. Anche questa ipotesi, però, sembra essere tramontata, visti gli alti costi e visto che non si è riusciti a recuperare i fondi necessari per la ristrutturazione di questo immobile. Dunque al momento è tornato sul mercato, dopo che Aem tra l’altro ha deciso di ampliare l’attuale sede di via Persico e dunque lì non è più previsto un suo ritorno.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata