Un intervento delicato andato a buon fine per una donna a cui era stato diagnosticato un particolare tipo di tumore, indirizzata all’ospedale di Cremona dall’oncologo di Treviglio che l’aveva in cura. Maria Donata Viscardi, 59 anni, è stata operata la scorsa primavera, dopo un ciclo di chemioterapie, sempre a Cremona, dal chirurgo Andrea Celotti. Un’operazione con una tecnica non consueta, a cui è seguita una degenza di 20 giorni. E’ dalla sua casa a Villa D’Adda, in provincia di Bergamo, che Donata, tramite il marito, ci ha contattato per ringraziare pubblicamente chi l’ha curata.

Con questo breve scritto intendo manifestare la mia più profonda gratitudine verso l’equipe di medici ed infermieri del reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Cremona guidati dal primario Dottor Gian Luca Baiocchi per l’intervento di citoriduzione Hipec a cui sono stata sottoposta lo scorso 4 maggio: un intervento complesso, durato parecchie ore ed eseguito dal chirurgo Dottor Andrea Celotti.

Un ringraziamento di cuore va proprio al Dottor Celotti che mi ha candidato per questo intervento e per la chiarezza con cui mi ha descritto la complessità della mia malattia: mi è stato diagnosticato un tumore al terzo stadio di carcinosi peritoneale con origine ovarica. Inoltre lo ringrazio per l’umanità e la disponibilità con cui mi ha seguito in questo mio difficile percorso.

Penso che il Dottor Celotti sia un medico professionalmente preparato e spero che questa nuova tecnica di intervento, che viene praticata in pochi centri in Italia, venga usata sempre più frequentemente per poter dare a più persone la possibilità di vita che questo tumore infausto spesso non dà.

Quindi ringrazio nuovamente il Dottor Celotti che coraggiosamente mi ha operato, regalandomi altro tempo da passare con la mia famiglia ed il mio adorato nipotino.

Infine un ringraziamento particolare anche alla Dottoressa Manuela Milani (oncologa), alla Dottoressa Annalisa Abbiati (ginecologa), al Dottor Luca Quarti (chirurgo), al Dottor Nicola Pasquali (chirurgo) dell’Ospedale di Cremona ed al Dottor Fausto Petrelli (oncologo) dell’Ospedale di Treviglio.

Maria Donata Viscardi

