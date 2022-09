Il 17 e 18 settembre tornano le Invasioni Botaniche, pronte a dipingere il centro storico con le decorazioni floreali più disparate.

L’edizione è dedicata ai settembrini, fiori che fioriscono proprio in questo mese e durano fino ad autunno inoltrato, che saranno protagonisti di due installazioni a Palazzo Calciati e alla pagoda dei giardini pubblici.

Tra le novità del programma, un aperitivo inaugurale in piazza della pace il venerdì pomeriggio, con tanto di dj set e decorazioni a tema, un vivaio specializzato in piante carnivore, una stilista che lavora con materiale di recupero, un ombrellista e tanto altro.

Tanti gli eventi nel centro storico con più di 80 espositori, dai fiori all’arredamento.

Ci saranno le aromatiche da coltivazione biologica, annuali e perenni, che, insieme ai peperoncini, insaporiranno le ricette di fine estate. Non mancheranno le rose, la lavanda, la tillandsia. E ancora, zucche ornamentali, piante grasse e succulente, agrumi, bonsai e tanti tipi di orchidee. Composizioni di Terrarium e Kokedama, insieme a profumatori per l’ambiente e a candele profumate per decorare gli interni delle case. Sarà inoltre presente, per la prima volta, un vivaio specializzato in piante carnivore.

Ai Giardini di Piazza Roma invasione di sapori autunnali: miele, marmellata, tartufo e cioccolato. Ma spazio anche alle tisane e ai superfood, come alga spirulina,bacche di goji, tè matcha, semi di canapa e curcuma.

Le Invasioni Botaniche sono molto attese anche per la bella selezione di proposte di alto artigianato, con decine di espositori accuratamente selezionati nel tempo e qualche novità. Ci saranno complementi d’arredo, gioielli realizzati a mano e capi di abbigliamento dipinti, oggettistica per la casa, ceramiche, abiti e accessori anche per bambini, abiti indiani, coperte, borse in stoffa, gonne balloon, maglie in cachemire, accessori tricot anche per i quattro zampe, gioielli e bijoux, amuleti e pietre dure, profumi e cosmetici naturali.

Per la prima volta saranno presenti pigiami sartoriali, tessuti e complementi d’arredo ricavati da antichi canovacci, ombrelli artigianali e una collezione di lampade create con radici raccolte sul greto dei fiumi.

L’evento è organizzato da Confcommercio Cremona e Botteghe del Centro, SGP Eventi e PubliA, in collaborazione e con il patrocinio della Amministrazione Comunale e del DUC (Distretto Urbano del Commercio). ls

GLI APPUNTAMENTI

Venerdì 16

Piazza della Pace, dalle ore 18 A SUON DI FIORI: aperitivo inugurale con musica.

A cura di Rio Bar, In Tisa, Dream e La Hacienda.

Piazza della Pace, dalle ore 18 A SUON DI FIORI: aperitivo inugurale con musica. A cura di Rio Bar, In Tisa, Dream e La Hacienda. Sabato 17 e Domenica 18

Corso Garibaldi e Corso Campi, dalle ore 9 alle 19 GARIBALDI E CAMPI IN FIORE:

mostra mercato di fiori e alto artigianato

Palazzo Calciati, AUTUNNO FLOREALE: progetto del paesaggista Giovanni

Ricca, realizzazione Idea Verde Maschi.

Giardini di Piazza Roma, ASTERACEAE: allestimento della Pagoda a cura di

Carpe Florem.

Osteria del Fico, Via Guido Grandi 12 IL FICO IN FIORE: mostra fotografica di

Anna Maccabelli a cura di Donatella Migliore. Inaugurazione Sabato 17 ore 18,30.

Corso Garibaldi e Corso Campi, dalle ore 9 alle 19 GARIBALDI E CAMPI IN FIORE: mostra mercato di fiori e alto artigianato Palazzo Calciati, AUTUNNO FLOREALE: progetto del paesaggista Giovanni Ricca, realizzazione Idea Verde Maschi. Giardini di Piazza Roma, ASTERACEAE: allestimento della Pagoda a cura di Carpe Florem. Osteria del Fico, Via Guido Grandi 12 IL FICO IN FIORE: mostra fotografica di Anna Maccabelli a cura di Donatella Migliore. Inaugurazione Sabato 17 ore 18,30. Domenica 18

Galleria Il Triangolo Via Stella 14, ore 18 BELLEZZA IN FIORE La natura e l’arte:

conversazione con Maria Teresa Bertonazzi e Raffaella Colace.

La partecipazione del pubblico sarà, come di consueto, libera e gratuita.

© Riproduzione riservata