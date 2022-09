Nuovo arrivo in procura a Cremona. Entra in servizio il sostituto procuratore Andrea Figoni, 36 anni, di origini romane, proveniente dalla procura di Lecco. Oggi in tribunale si è svolta la cerimonia di insediamento alla quale hanno partecipato il presidente del tribunale Anna di Martino e il procuratore Roberto Pellicano, oltre ai magistrati e ai sostituti procuratori Vitina Pinto, Davide Rocco e Chiara Treballi. Dal 2014 al 2017, il pm Figoni è stato commissario di polizia a Milano presso il terzo reparto mobile. Dopo aver studiato per diventare magistrato e aver vinto il concorso, nel 2018 ha ottenuto al sua prima sede a Lecco, dove è rimasto fino ad oggi. A Lecco, il nuovo sostituto procuratore si è occupato di inchieste molto rilevanti, come ad esempio il crollo del ponte di Annone, l’omicidio di Natale del 2018, nel quale un uomo uccise l’anziana madre, e poi ancora i gemellini di 12 anni uccisi a Lecco dal padre, e anche l’indagine relativa al disastro aereo del Legnone, l’incidente in cui un aereo militare si schiantò sulla montagna il 16 marzo scorso. A Cremona, invece, Andrea Figoni si occuperà in modo particolare di reati fallimentari e fiscali. “Ci sono tutte le premesse per lavorare bene”, ha detto subito il pm Figoni. “In una procura come quella di Cremona, con sette sostituti, si può certamente avere la possibilità di curare bene il lavoro che merita tempo e attenzione”.

Sara Pizzorni

