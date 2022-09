Raid dei Carabinieri in via Sgazzini a Castelleone, in un palazzo di 7 piani (28 appartamenti in totale) che da tempo era oggetto di lamentele da parte dei residenti, preoccupati da uno strano via-vai di persone, inciviltà e occupazioni abusive degli appartamenti vuoti. I militari sono quindi intervenuti nella serata del 12 settembre, con gli uomini dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Crema e della Stazione di Castelleone, coadiuvati dagli agenti della Polizia Locale di Castelleone.

Le squadre sono entrate in azione intorno alle 21.30, andando a verificare soprattutto un paio di appartamenti, che avrebbero dovuto essere chiusi perché vuoti, ma che secondo le segnalazioni erano stati aperti e abitati abusivamente. Nel primo gli agenti hanno identificato tre persone, uno dei quali è risultato occupante abusivo, considerando che il proprietario non era a conoscenza della sua presenza in casa.

Nel corso della perquisizione sono state trovate due bustine di cellophane, una carta di credito e un cucchiaio con tracce di cocaina. Per questo motivo l’uomo, uno straniero di 40 anni, con precedenti di polizia a carico, è stato denunciato per invasioni di terreni ed edifici e segnalato alla Prefettura come assuntore di droga, insieme ad un 48enne, segnalato solo come assuntore.

Il secondo alloggio oggetto del controllo era invece aperto, ma disabitato. La perquisizione effettuata all’interno ha però consentito di trovare sotto un divano un pezzo di hashish del peso di 22 grammi.

