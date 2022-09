Sabato 17 settembre, alle 16.30, presso la sede del Centro Fumetto “Andrea Pazienza”, è prevista la presentazione pubblica dei corsi di fumetto e disegno proposte dal Centro. Anche quest’anno la proposta è ricca e articolata e prevede sia corsi in presenza che corsi on line. Ogni corso proposto dal Centro Fumetto “Andrea Pazienza” (Cfapaz) consiste in un percorso di conoscenza e approfondimento delle principali tecniche inerenti il tema trattato.

Le proposte sono rivolte sia a coloro che partono da zero che a quanti sono già in possesso di conoscenze specifiche. Il corso vuole anche essere un momento piacevole di espressione individuale e di aggregazione tra persone che condividono lo stesso interesse. Sono previsti momenti teorici, esercitazioni pratiche e realizzazioni individuali. Per affrontare temi particolari è possibile l’intervento di esperti e professionisti del settore. La partecipazione al corso consente anche l’utilizzo gratuito dell’ampia biblioteca creata dal Cfapaz e da Arcicomics e facente parte della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (RBBC), per coloro che abitano le province di Brescia e Cremona.

Per saperne di più si può consultare il sito www.cfapaz.org che propone tutte le schede complete dei corsi e mette a disposizione un modulo on line per iscriversi.

Ecco l’elenco dei corsi: Creare graphic novel (on line), Progettare una Rivista a Fumetti! (on line), Usare Procreate (on line), L’arte dello Storytelling (on line), Piccoli fumettisti crescono del LUNEDI’, Piccoli fumettisti crescono del MERCOLEDI’, Fumetto Base del LUNEDI’, Fumetto Base del GIOVEDI’, Fumetti all’arrembaggio!, Comics, Manga & Co., Disegnare la figura umana. Confermatissimi i docenti Margherita Allegri, Valeria Corradi, Francesca Follini, Michele Nazarri e Roberta Sacchi.

