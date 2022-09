Nella mattina del 14 settembre i Carabinieri della Stazione di Cremona hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Taranto, un cittadino italiano di 42 anni, pregiudicato.

L’uomo, destinatario del provvedimento, dovrà scontare una condanna definitiva a oltre 4 anni e 5 mesi di reclusione, oltre alla pena pecuniaria di 18.250, per i reati di spaccio di stupefacenti commessi nel 2005 e nel 2006, di truffa commessi nel 2015 e nel 2016 e di favoreggiamento sempre del 2016.

La condanna è conseguenza dei fatti accaduti in provincia di Taranto dal 2005 al 2016 quando era stato arrestato per avere detenuto e ceduto cocaina e denunciato per alcune truffe incentrate su vendite di beni fittizzi. Nell’elenco delle sue malefatte, anche quello di aver aiutato un uomo a eludere le investigazioni della polizia giudiziaria per una aggressione commessa nel 2016, motivo per cui era stato denunciato per favoreggiamento.

L’uomo ha subito nel tempo diverse condanne dal Tribunale di Taranto e le sentenze sono divenute definitive nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Tenendo conto di quanto l’uomo aveva già scontato nel corso degli anni, è stato emesso il conseguente ordine di immediata carcerazione per un residuo ancora da scontare. Il 42enne negli ultimi anni si era trasferito a Cremona per motivi di lavoro e per tale motivo il provvedimento è stato inviato per l’esecuzione ai Carabinieri della Stazione di Cremona che lo hanno raggiunto nella sua abitazione, arrestato e accompagnato presso il carcere di via Cà del Ferro.

