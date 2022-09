Traffico nel caos in città a causa dei cantieri che in queste settimane sono spuntati come funghi in città. A partire da quello in via Mantova, di Padania Acque, che durerà circa due settimane (è iniziato il 19 settembre, ndr) e che costringe gli automobilisti che hanno imboccato la via, uscendo dalla città, a imboccare via Rialto, svoltare in via Calciati, fino ad arrivare sulla Postumia, per poi tornare indietro verso via Mantova. Strade strette, con dei semafori che nell’ora di punta provocano lunghe code, tanto che a percorrere quel breve tratto ci possono volere anche 20 minuti.

Un altro cantiere che complica un po’ la viabilità, sebbene non impatti eccessivamente sul traffico, è quello al sottopasso di via Persico, dove Aem sta portando avanti lavori di ripristino della piastrellatura laterale danneggiata. Anche in questo caso il tratto di strada, già dall’ingresso dalla tangenziale, è completamente chiuso. In ogni caso, non dovrebbe durare molto: meteo permettendo, terminerà entro il 30 settembre.

Qualche rallentamento anche in viale Trento Trieste, per un cantiere temporaneo nei pressi del semaforo all’incrocio con via Aselli. lb

© Riproduzione riservata