La Settimana mondiale per l’allattamento materno torna in presenza, con un ricco calendario d’iniziative rivolte ai neogenitori. Da sabato 1 a venerdì 7 ottobre l’Asst di Cremona in collaborazione con Ats Val Padana e con i Comuni di Cremona e Casalmaggiore propone sette giorni d’incontri e corsi tematici, consulenze individuali e attività rivolti a mamme e papà. Saranno organizzati in diverse sedi (l’elenco completo nel programma in allegato) e saranno tenuti dagli operatori dei Consultori di Cremona e Casalmaggiore, delle Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia, della Patologia Neonatale e dei Servizi di tutela della salute mentale.

Giunta alla settima edizione, «la settimana dedicata all’allattamento materno costituisce un appuntamento irrinunciabile, per richiamare l’attenzione sull’importanza di questa pratica per le mamme e per i bambini», sottolinea il Direttore Socio-Sanitario dell’Asst Cremona Paola Mosa. «Su questo si concentra la volontà di affiancare adeguatamente i neo genitori in uno dei momenti più particolari e delicati della loro vita».

I temi trattati spaziano dall’alimentazione, all’assunzione di farmaci, fino ala gestione della quotidianità e di eventuali situazioni d’emergenza. Tra gli appuntamenti dell’edizione 2022 non mancheranno alcuni momenti dedicati alla lettura, organizzati nell’ambito dell’iniziativa “Nati per leggere” in collaborazione con la Piccola Biblioteca di Cremona.

Enrica Ronca, responsabile del Consultorio di Cremona, sottolinea l’importanza di essere tornati in presenza e fare qualcosa di concreto per rimettere in connessione le persone». Non a caso, il primo incontro è una mattinata di “Letture con papà”, “per coinvolgerli nel sostegno all’allattamento”, spiega. “Nell’ottica di una effettiva parità, è importante porre le condizioni perché avvenga un cambiamento nel rispetto delle esigenze dei nuovi nuclei familiari, spesso ristretti e con aiuti ridotti.

Bisogna abbandonare l’idea che l’allattamento interessi solo la donna: la condivisione e il sostegno del compagno è un primo passo importante verso la costruzione di un legame con il figlio, fatto anche di consuetudini. Secondo recenti studi, il coinvolgimento prolungato di entrambi i genitori nel percorso di crescita aiuta a prevenire e scongiurare gli episodi di violenza su donne e bambini. Servono responsabilità, impegno e consapevolezza – precisa Ronca – per questo mettiamo a disposizione servizi e professionisti preparati, in grado di affiancare al meglio i genitori in questo nuovo cammino”.

Enrica Mantovani, responsabile del Consultorio casalasco, ricorda l’importanza dell’allattamento per la salute della mamma e del bambino. “Contribuisce allo sviluppo degli anticorpi e alla prevenzione delle malattie metaboliche, oltre a proteggere da infezioni e allergie, favorendo uno sviluppo psicofisico e armonico», spiega. «Se possibile praticarlo, l’allattamento è da promuovere, ma esige un sostegno adeguato per la mamma e il suo nucleo familiare. I Consultori sono in prima linea, con spazi e ambulatori dedicati”. Oltre all’assistenza ordinaria, in chiusura alla settimana il consultorio casalasco promuoverà un rapido corso per apprendere le basilari manovre di disostruzione delle vie aeree nel lattante. “Un supporto in più per assicurare cure adeguate al bambino, in ogni fase della sua infanzia”.

LE INIZIATIVE A CREMONA E CASALMAGGIORE

SABATO 1° OTTOBRE

– dalle 10.30 alle 12

LETTURE CON PAPÀ

Piccola Biblioteca, Via U. Dati 4 – Cremona

In collaborazione con Nati per Leggere

MARTEDÌ 4 OTTOBRE

– dalle 10 alle 11

SPAZIO APERTO MAMMA BAMBINO

Domande e risposte in tema di allattamento al seno

Consultorio di Cremona, Via San Sebastiano 14

– dalle 10 alle 12

NATI PER LEGGERE

Consultorio di Casalmaggiore, Piazza Garibaldi 3

– dalle 11.00 alle 12.30

LATTE, PAPPA E COCCOLE

L’alimentazione del neonato

Consultorio di Cremona, Via San Sebastiano 14

– dalle 15.00 alle 16.30

ALIMENTAZIONE E MAMMA

Consultorio di Cremona, Via San Sebastiano 14

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE

– dalle 15 alle 17

ALLATTAMENTO E FARMACI

Cosa c’è da sapere

Piccola Biblioteca, Via U. Dati 4 – Cremona

A cura dell’UO di Ostetricia e Ginecologia

e della Patologia Neonatale dell’Ospedale di Cremona

VENERDÌ 7 OTTOBRE

– dalle 9.30 alle 11.30, dalle 13.30 alle 15

e dalle 15.30 alle 17

MANOVRE DISOSTRUZIONE VIE AEREE NEL LATTANTE

Dalla teoria alla pratica

Consultorio di Casalmaggiore, Piazza Garibaldi 3

