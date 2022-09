La ripartenza del nuovo anno scolastico deve essere garantita da una scuola capace di fornire ad alunni e famiglie tutte le indicazioni necessarie per mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 e garantire la continuità delle lezioni in presenza.

Per questo l’Ats della Val Padana ripropone anche quest’anno l’evento di formazione “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-COV-2 nel sistema educativo di istruzione per l’anno scolastico 2022-2023”. Il corso è rivolto ai Coordinatori dei Servizi Educativi dell’Infanzia, ai Dirigenti Scolastici e i Referenti Covid – 19 di tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado delle province di Cremona e Mantova.

Per agevolare la partecipazione sono state previste 3 edizioni: 28 settembre, 30 settembre e 3 ottobre, tutti dalle ore 14.30 alle ore 16.30. L’evento, che ha già registrato 174 iscritti, è l’occasione per illustrare le misure specifiche di mitigazione e controllo da adottare – ed eventualmente da implementare – in ambito scolastico in relazione al mutevole scenario epidemiologico, mettendo ogni servizio educativo nelle condizioni di potere agire prontamente, adottando misure adeguate e coerenti alla normativa vigente.

Gli obiettivi sono molteplici: aggiornare il personale scolastico sulla normativa regionale e ministeriale relativamente alla sorveglianza sanitaria in ambito scolastico e del Portale Scuole Covid-19; favorire il raccordo con i Pediatri di Famiglia nella gestione dell’alunno sintomatico o positivo al Covid-19; promuovere l’importanza delle vaccinazioni come strategia di salute pubblica e individuale; infine, supportare il personale della scuola nella gestione dell’impatto psicologico correlato alla pandemia. L’evento accompagnerà la Scuola anche ad affrontare i possibili bisogni di salute degli alunni e del personale con fragilità al fine di garantire, anche per loro, la continuità delle lezioni in presenza e in sicurezza. Saranno fornite informazioni sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sulle strategie personalizzate da adottare in base al profilo di rischio specifico.

I docenti saranno:

• Laura Rubagotti, Referente Covid -19 per le scuole – ATS della Val Padana

• Luigi Vezzosi, Dirigente Medico – Prevenzione delle Malattie Infettive – ATS della Val Padana

• Elena Maria Rossi, Psicologa – Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali – ATS della Val Padana

• Dario Scotellaro, Assistente Sanitario – Gruppo Sorveglianza Scuole – ATS della Val Padana

“Anche per questo nuovo anno scolastico abbiamo da subito offerto il nostro sostegno per rispondere al bisogno di formazione specifica espresso da numerosi insegnanti e consolidare la collaborazione con gli Istituti Scolastici del territorio in tema di sorveglianza sanitaria, proponendo un evento formativo relativo alle nuove indicazioni per la mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-COV-2, specificatamente dedicato al sistema educativo di istruzione” evidenzia Rubagotti. “Crediamo sia un rinnovato segnale di attenzione nei confronti degli Istituti Scolastici, con i quali intendiamo proseguire sulla strada del confronto e del supporto che abbiamo convintamente intrapreso nel corso di questi anni”.

