Da lunedì 3 e sino al 20 ottobre, per conto di Padania Acque S.p.A., verrà effettuato un intervento in via San Lorenzo, all’altezza del civico 3, per la riparazione di un tratto di rete fognaria.

Per la durata dei lavori è prevista la chiusura del tratto di carreggiata e di marciapiede sul lato dei civici dispari a partire dall’incrocio con corso XX Settembre sino al civico 3. Il marciapiede sul lato opposto (prospiciente l’area di sosta per residenti), così come pure la pista ciclabile rimarranno fruibili. Le modifiche alla viabilità saranno segnalate con apposita segnaletica.

L’evoluzione del cantiere sarà seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del Comune di Cremona e dalla Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare.

