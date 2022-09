Due giorni dopo il voto alle Politiche che ha consegnato al centrodestra una vittoria netta, Matteo Piloni si proietta già verso le prossime Regionali: “Insisto. In Regione Lombardia bisogna riprendere subito il lavoro “congelato” lo scorso luglio a causa della caduta del Governo e delle elezioni. Ora che la campagna elettorale è finita bisogna riprendere il lavoro tra le opposizioni”.

Una riflessione figlia del voto nazionale, ma anche dei 5 anni passati all’opposizione: “Anche il voto di domenica ci dice che da soli non si va da nessuna parte. E non riguarda solo noi. In questi anni come opposizioni abbiamo lavorato molto insieme. PD, Azione, +Europa e 5S possono e devono lavorare insieme. Con le tante forze civiche presenti sui territori e che vogliono partecipare”.

Piloni, però, chiarisce: “Non per interesse di bottega. Ma perché molti temi sono condivisi, così come sono molte le battaglie fatte insieme, a partite dalla sanità e dalla cattiva gestione della pandemia. Parliamo di questo e tanti altri temi che, chi governa la Regione da 28 anni, ha smesso di affrontare e risolvere. Stando nel merito delle questioni e parlando dei problemi dei cittadini e dei territori lombardi e di come risolverli. Mettendo al centro Ambiente, Salute e Lavoro. Diamoci da fare”.

