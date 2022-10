Continua a cambiare volto il centro storico cittadino, dove le chiusure di negozi si accompagnano a nuove aperture. Le 9 vetrine che si affacciano su via Manzoni, un tempo occupate dal mobilificio Vaccari, saranno riaperte con una novità: una luxury gallery, come si evince dai cartelli appesi in vetrina, che parlano di “music, art, brand”. Si tratta di un distributore coreano, Bogaro Korea, che venderà attrezzi per liutai, archettai e musicisti. Erano anni che questo negozio, dalla metratura importante, aveva le serrande abbassate.

Andando verso il centro, si notano altri cambiamenti. A ridosso del Duomo, sull’angolo di via Mercatello, dove un tempo c’era una gastronomia, ha aperto un negozio di biancheria per la casa, la Maison Ac, che fa parte di una catena con negozi in tutta Italia. Un po’ più in là, lungo Largo Boccaccino, restano invece sempre desolatamente vuote le vetrine del negozio di abbigliamento di Tenca, cosi come quel piccolo negozietto che un tempo ospitava oggettistica e regali.

Transitando sotto i portici di piazza Stradivari, invece, il negozio Arte Sacra, un’istituzione per Cremona, dove si può trovare un’ampio spazio espositivo di oggetti religiosi, si è spostato di qualche metro, e ha allargato le sue vetrine in quel tempio delle stoffe che apparteneva alla famiglia Talamazzi, frequentatissimo da tutta Cremona, quando andava ancora di moda l’abito confezionato e tutta la famiglia si vestiva dal sarto. E, a proposito di sartoria, da pochi giorni in galleria 25 Aprile, nell’ex bar Greco, ha aperto i battenti una sartoria cinese. Ma restano ancora molti i “buchi vuoti” nel salotto cittadino.

