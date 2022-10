Nell’ambito della Giornata internazionale di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, lo Zonta Club di Cremona, in collaborazione con Ticonzero Aps, promuove il progetto “Fiori d’arancio”, un laboratorio di teatro sociale per giovani e adulti che si terrà per otto lunedì al Cascinetto, in sala Maffi, con uno spettacolo finale che andrà in scena il 4 dicembre al teatro Monteverdi.

Il progetto nasce dalla volontà di Zonta Club Cremona di offrire alla cittadinanza un momento di riflessione e confronto sul tema della violenza contro le donne, attraverso una proposta alternativa ad un convegno o incontro dibattito, che unisca arte cultura e sociale nello stesso evento.

La collaborazione tra Zonta e Ticonzero Aps mette in relazione due realtà diverse per tipologia e caratteristiche ma unite da finalità e scopi. Ticonzero opera in ambito creativo attraverso l’arte terapia ed il teatro sociale e di comunità, con particolare attenzione alle fasce della cittadinanza più fragili ed in difficoltà, credendo che attraverso l’arte espressiva si possa creare benessere, riscatto sociale, scoperta della bellezza e crescita culturale e di pensiero sia in chi è direttamente coinvolto che in chi assiste.

La proposta doppia di laboratorio e di spettacolo offre la possibilità di una ricaduta maggiore in termini di coscienza, di presa in carico del tema, e di organizzazione dell’evento per tutta la cittadinanza e non solo per gli enti proponenti. La valenza di carattere sociale e culturale accresce e pone l’evento in una dimensione diversa: si passa dal far cadere “a pioggia” l’evento sul territorio al “creare insieme” l’evento stesso, portando così il tema all’interno della comunità stessa e rendendola protagonista.

