Martedì 11 ottobre, a palazzo Vidoni (via Manzoni), sede di Confcommercio Cremona, si terrà una riunione dei gruppi merceologici promossa da Assocaseari(Associazione nazionale del commercio dei prodotti lattiero-caseari). Un momento di confronto importante alla luce dello scenario economico internazionale.

“Da due anni si stanno susseguendo sfide importanti per l’economia mondiale e, quindi, anche per il settore lattiero-caseario” spiegano dall’associazione. “Regna ancora l’incertezza per i mesi a venire, in balia di inflazione, quadro geopolitico sempre più instabile e costi degli input alle stelle”.

Assocaseari cercherà di analizzare i recenti dati del settore presentati dall’Associazione europea di settore la settimana scorsa. In seguito, grazie all’intervento dei legali di Confcommercio Nazionale, si cercherà di fare chiarezza sulla nuova legislazione nazionale sulle pratiche commerciali sleali, che nonostante sia entrata in vigore da alcuni mesi, sta tuttora creando non poca confusione tra gli operatori.

PROGRAMMA

– ore 15:00: “Andamento del mercato lattiero caseario: analisi dei dati presentati al meeting Eucolait di fine settembre” – Emanuela Denti, Assocaseari

– ore 15:30: “Pratiche commerciali sleali tra imprese nella filiera agroalimentare: novità dopo l’entrata in vigore della legge n. 51 del 20 maggio 2022 e del D. Lgs. n. 198/2021. Ultimi sviluppi e chiarimento dei dubbi” – Avv. Roberto Cerminara e Avv. Allocca, Confcommercio-Imprese per l’Italia (Intervento da remoto)

– ore 16:00: discussione.

L’ASSOCIAZIONE – Nata nel settembre 1945, Assocaseari tutela e rappresenta gli interessi sociali ed economici degli Associati nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Eroga servizi di rappresentanza, informazione, assistenza e consulenza agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto.

Organizza e rappresenta gli interessi degli operatori del settore lattiero-caseario, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle imprese e delle attività professionali del settore.

