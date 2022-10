Parte lunedì 10 ottobre il piano di LD Reti, la società che gestisce i servizi di distribuzione di energia elettrica e gas nella città di Cremona, per la messa in servizio dei nuovi misuratori smart dell’energia elettrica 2G (Seconda Generazione). Il progetto di ammodernamento prevede la sostituzione dei contatori elettrici 1G attualmente in uso con apparecchi di ultima generazione, che consentono un più efficace ed efficiente monitoraggio dei consumi di energia elettrica delle famiglie e delle imprese, aiutando a migliorare la consapevolezza del cliente sui propri consumi. Il piano terminerà nel primo semestre del 2024.

LD Reti invierà alle utenze coinvolte una lettera informativa e affiggerà appositi avvisi negli stabili dove è prevista l’installazione. Il personale che effettuerà la sostituzione svolgerà le attività in nome e per conto di LD Reti e sarà sempre riconoscibile attraverso un tesserino identificativo riportante l’Impresa datrice di lavoro e il marchio di LD Reti. Ricordiamo che tutti gli interventi e le operazioni saranno svolti in forma gratuita e che nessuna somma di danaro dovrà essere corrisposta.

Il piano risponde alle specifiche funzionali definite dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (Arera) con la delibera 87/2016/R/eel adottata in attuazione delle disposizioni del d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 di recepimento della direttiva europea 2012/27/EU in materia di efficienza energetica e di miglioramento per l’intero sistema elettrico nazionale. Sul sito www.ldreti.it è disponibile un’area dedicata che illustra nel dettaglio il progetto

